Hernanes revela preocupação com filhos que moram na Itália: “Coração apertado”

O meio-campista Hernanes, atualmente no São Paulo, passou a maior parte da década na Itália, onde jogou por Lazio, Inter de Milão e Juventus, e na China, onde defendeu o Hebei Fortune. Os dois países fazem parte do grupo de nações intensamente afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Em entrevista ao programa Troca de Passes, da Sportv, o jogador revelou que vem conversando com amigos de ambos os locais e afirmou estar com o “coração apertado” por ter três filhos morando na Europa.

“Tenho amigos na China com quem falo dia sim e dia não. A situação melhorou. Tenho estado com o coração apertado, porque, além de a Itália ser um país que está no meu coração, tenho negócios lá, e a minha intenção é voltar para lá depois de parar. Ver o país nessa condição crítica realmente aperta o coração. Ainda mais porque tenho quatro filhos, o mais velho mora comigo aqui no Brasil e três filhos que moram lá com a mãe. Estão dentro de casa, estão bem, mas o coração fica apertado”, contou o camisa 15.

Hernanes ainda relatou o clima de tensão vivido pelos conhecidos italianos, que estão preocupados pelo fato de não saberem como agir em meio à crise.

“Os amigos com quem converso estão um pouco desesperados, porque não sabem como combater, não sabem o que fazer. Estão bem aflitos. A gente fica somente torcendo, orando e esperando que passe logo esse momento para que a Itália respire um pouco, porque as pessoas estão muito aflitas”, declarou. O jogador de 34 anos também falou sobre os cuidados com a preparação física dentro de casa. Ele afirmou que tem treinado quase todos os dias da semana e que tem conseguido trabalhar devido à boa estrutura que possui em casa.