Hernanes reconhece superioridade corintiana: “Nos deixaram sem saída”

Principal jogador do São Paulo, Hernanes reconheceu a superioridade do Corinthians após mais uma derrota de sua equipe em Itaquera. Tendo de amargar o vice-campeonato do Paulistão, o Profeta manteve a lucidez e comentou sobre o desempenho do adversário no segundo tempo, o que, para ele, pesou bastante no resultado final.

“No segundo tempo o Corinthians foi melhor, veio para cima jogando em casa e conseguiu nos deixar sem saída, marcou bem nossas tentativas de subida. A gente não conseguiu criar perigo, e eles, no finalzinho, com um belo passe de Sornoza, conseguiram fazer o gol com Vagner Love”, disse Hernanes.

O Profeta entrou em campo com o restante da equipe para o segundo tempo na vaga de Everton Felipe e teve de atuar como “falso 9”, algo incomum para ele. Tentando ajudar de alguma forma, Hernanes brigou com os zagueiros corintianos nas jogadas de bola aérea, mas esteve longe de poder mostrar aquilo que realmente sabe, na posição que está acostumado a jogar.

“Essa foi a tentativa para fazer com que nossa equipe saísse um pouco mais e conseguisse controlar o jogo, porque o Corinthians estava dominando a fase defensiva. Tentei segurar a bola para fazer o time ir subindo aos poucos, mas o Corinthians, no segundo tempo, foi melhor e conseguiu fazer o gol decisivo”, prosseguiu.

Apesar de todas as adversidades e a perda do título paulista, Hernanes foi mais um que enalteceu a grande evolução da equipe nesta reta final de campeonato e se mostrou otimista para o restante da temporada, em que o São Paulo terá pela frente o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

“A equipe está de parabéns pelo campeonato que fez, principalmente pela segunda fase, e agora é manter o mesmo foco e espírito para, a partir de sábado que vem, começar o Brasileirão”, concluiu.