Hernanes provoca Palmeiras após eliminação: “Silêncio absoluto”

O meia Hernanes, que não esteve em campo no Allianz Parque neste domingo, mas assistiu ao jogo da tribuna, aproveitou a classificação do time à final do Campeonato Paulista para alfinetar o Palmeiras. Em seu Instagram, o camisa 15 do São Paulo postou uma foto no gramado do estádio do rival já vazio após o jogo em seu stories com os dizeres “tava pressentindo” e “silêncio absoluto”.

Durante a partida, Hernanes postou um vídeo com a bola rolando e escreveu “acredito no silêncio ao final do jogo”. No tempo normal, o confronto terminou empatado em 0 e 0 e, na disputa de pênaltis, o São Paulo avançou para a final do estadual. O adversário será definido nesta segunda-feira, quando Santos e Corinthians se enfrentam no Pacaembu, às 20h.

Hernanes sofreu um estiramento na parte posterior da coxa esquerda justamente contra o Palmeiras, no clássico disputado na fase de grupos vencido pelo Verdão por 1 a 0. Nesta semana, o meia chegou a treinar em campo, mas ainda não tem condições físicas jogar uma partida.