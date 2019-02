Hernanes projeta evolução física para a volta e afirma: “Não acabou”

O meia Hernanes se mantém otimista mesmo com a derrota do São Paulo para o Talleres, por 2 a 0, na última quarta-feira, na Argentina, pelo jogo de ida da segunda fase da Pré-Libertadores. Em entrevista coletiva, o Profeta disse que o resultado não decretou a eliminação do Tricolor no torneio continental.

“Se o torcedor assistiu ao jogo, vai ver que nosso time tem total potencial para fazer um bom jogo, entregando tudo. Vamos melhorar um pouco mais nossa concentração. Mas consigo enxergar uma evolução, uma coesão no time. Estou indo completamente motivado para o jogo de quarta-feira. Vamos dar tudo para reverter esse placar. Não acabou, não. Não é o fim”, disse.

No Estádio Mario Kempes, em Córdoba, o São Paulo saiu atrás aos 12 minutos do segundo tempo, quando Ramírez mandou no ângulo direito de Tiago Volpi. Aos 41, pouco depois da expulsão de Hudson, Pochettino tabelou na entrada da área e deu números finais à partida.

“Nossa equipe esteve bem concentrada no primeiro tempo, criamos algumas chances. O futebol é assim. São detalhes em dois lances pontuais. Foi um golaço do cara em uma bola rebatida, depois saiu a expulsão. Com um a menos, a equipe deles conseguiu achar uma tabela e fazer o segundo gol. O futebol é isso”, resignou-se.

Hernanes também disse que estará mais bem preparado fisicamente até a próxima quarta-feira, data do jogo de volta, no Morumbi. A tendência é que ele e os demais titulares sejam poupados do duelo com a Ponte Preta, neste sábado, em Campinas, pelo Campeonato Paulista.

“Ainda estou chegando no auge da minha forma física. Com certeza, quarta que vem, já chegarei bem mais pronto fisicamente. Hoje, quase consegui fazer os 90 minutos depois de jogar domingo. Estou crescendo fisicamente. Fiquei até certo ponto satisfeito com o crescimento normal que tem acontecido”, avaliou.

Para avançar na Libertadores, o São Paulo precisa derrotar o Talleres por três gols de diferença no jogo de volta. Caso devolva o 2 a 0, a vaga será definida nos pênaltis. Se sofrer um gol, terá que marcar quatro vezes para se classificar.

“Nossa equipe esteve bem concentrada, isso me deixa tranquilo porque sei que quarta que vem, diante do nosso torcedor, se mantivermos esse foco que tivemos no primeiro tempo, a gente tem tudo para fazer um grande jogo e reverter esse resultado”, concluiu Hernanes.