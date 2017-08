Hernanes pede atenção à defesa: “Estamos tomando muitos gols”

O São Paulo está sofrendo gols em demasia e precisa corrigir os erros defensivos. A afirmação é do meia Hernanes, que fez uma análise da equipe após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, neste domingo, em Salvador, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois gols sofridos foram resultados de falhas da defesa são-paulina, a sexta mais vazada do torneio, com 26 tentos. No primeiro, Éder Militão não conseguiu evitar o cruzamento rasteiro e ainda viu Arboleda furar antes de Régis completar para as redes. No segundo, Araruna errou na saída pela direita, a bola caiu nos pés de Rodrigão, que, em impedimento, deu sequência ao lance que terminou no tento marcado por Mendoza.

“Temos que continuar trabalhando, como temos feito. Mas, em campo, temos de ter mais atenção aos pequenos detalhes. Estamos tomando muitos gols, e é difícil recuperar sempre”, avaliou Hernanes, em entrevista à TV Globo.

Foi o Profeta, inclusive, quem diminuiu para o São Paulo, ainda nos acréscimos do primeiro tempo, convertendo cobrança de pênalti. Na etapa final, os visitantes pressionaram, mas não conseguiram furar o bloqueio do Bahia, que assegurou a vitória ao término da partida.

“Começamos bem, mas numa pequena distração tomamos o primeiro gol, e depois o segundo. Dominamos no segundo tempo, mas não empatamos o jogo. Precisamos ter mais atenção na parte defensiva”, encerrou o camisa 15.

Em entrevista coletiva, após o confronto, o técnico Dorival Júnior admitiu preocupação com os problemas da zaga tricolor. “Temos de arrumar o aspecto defensivo. Na minha concepção, conseguimos algumas correções, mas continuamos sofrendo alguns gols, que têm freado a nossa possibilidade de reação”, analisou.

Com o resultado, o São Paulo estacionou no 17º lugar, com 19 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento. A equipe folgará nesta segunda-feira e iniciará na terça à tarde a preparação para o duelo com o Cruzeiro, marcado para domingo (13), às 11 horas (de Brasília), no Morumbi.