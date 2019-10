Hernanes lamenta novo empate no Brasileiro: “Precisávamos dos 3 pontos”

Hernanes não escondeu seu descontentamento com o resultado desta quarta-feira. Após o empate sem gols com o Bahia na Arena Fonte Nova, o Profeta lamentou o fato de sua equipe não ter podido colar no Corinthians e ganhar confiança para o clássico do próximo domingo.

“O empate nunca é bom, a gente está lutando por coisas grandes, precisávamos dos três pontos, mas, como tu falastes, já tínhamos três jogadores ausentes”, afirmou Hernanes ao Premier, admitindo que Daniel Alves, Antony e Arboleda fizeram falta.

O resultado desta quarta-feira poderia ter sido mais favorável ao São Paulo caso a bola de Hernanes tivesse entrado. Logo no primeiro minuto de jogo, Pato fez boa jogada individual e cruzou na medida para o Profeta, que chegou batendo de primeira, mas viu o zagueiro tirar a bola em cima da linha.

“Os que entraram deram conta do recado, no primeiro tempo criamos chances, poderíamos ter feito o gol. No segundo tempo o Bahia foi um pouco melhor, na minha opinião. Não conseguimos o objetivo, mas somamos um ponto, o Bahia continua abaixo da gente. Fizemos o que pudemos, mas não conseguimos o objetivo”, completou.

Agora, o São Paulo volta o foco completamente para o clássico contra o Corinthians, domingo, às 18h (de Brasília), no estádio do Morumbi. Fernando Diniz terá três dias para preparar sua equipe para o duelo, que terá uma série de ausências pelo lado tricolor – além de Daniel Alves e Antony, convocados para as seleções brasileiras principal e olímpica, respectivamente, Pablo se lesionou contra o Bahia e também pode perder o Majestoso.