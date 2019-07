Hernanes fala em “gol espírita” do Palmeiras e lamenta desperdícios do São Paulo

Capitão do São Paulo, Hernanes foi mais um membro do elenco tricolor a ficar inconformado com a sorte do rival no lance do gol de empate do Palmeiras, neste sábado, no estádio do Morumbi. Passada a partida, o Profeta falou sobre o lance e, seguindo a linha de Pato, elogiou o comportamento da equipe dentro de campo, ainda que ela tenha desperdiçado chances claras de balançar as redes ao longo dos 90 minutos.

“Às vezes, os momentos que a gente passa numa temporada faz com que a gente não tenha aquela confiança, aquela tranquilidade para escolher a melhor jogada no momento decisivo. Faltou hoje no primeiro tempo, em algumas ocasiões. Mas, independentemente disso, conseguimos criar essas chances de gol”, afirmou.

Logo no início da etapa complementar, o São Paulo teve uma excelente oportunidade de abrir 2 a 0 com Raniel, que tabelou com Tchê Tchê, saiu cara a cara com Weverton, mas viu o goleiro palmeirense defender seu arremate com o pé. Posteriormente, o Verdão cresceu e acabou premiado com o empate.

“Poderíamos ter matado no segundo tempo, acabamos não conseguindo fazer isso, e o Palmeiras conseguiu o empate em um gol espírita. É seguir com essa pegada, porque, se a gente seguir com essa mesma intensidade de marcação, de concentração, no próximo jogo conseguiremos os três pontos necessários para nos dar a calma e a tranquilidade para esse segundo semestre”, completou.

Agora, o São Paulo já volta o foco para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, única competição que tem para disputar. O Tricolor retornar aos treinamentos já neste domingo, dia que inicia a preparação para o duelo com a Chapecoense, no dia 22 de julho, novamente no Morumbi.