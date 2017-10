Hernanes critica São Paulo: “Tem que apanhar mais para amadurecer”

A fraca atuação do São Paulo na derrota por 3 a 1 para o Fluminense, na noite desta quarta-feira, não foi bem digerida pelo meio-campista Hernanes. Um dos líderes da equipe, o Profeta esbravejou na saída do campo do Maracanã.

“O time não amadurece, tem que apanhar mais para amadurecer. Infelizmente é isso o que posso dizer, porque é inaceitável fazermos uma performance muito boa no sábado e hoje pela desatenção tomar três gols. Inaceitável”, afirmou o camisa 15, em entrevista ao canal Premiere.

A chateação de Hernanes se deve à gangorra que o time tricolor vive no Campeonato Brasileiro. Nas últimas quatro rodadas, o São Paulo intercalou derrotas e vitórias e não conseguiu se distanciar da famigerada zona de rebaixamento.

“(O resultado) se deve à imaturidade. A equipe tem que crescer, ganha um jogo e parece que já alcançou o objetivo da temporada. E não é assim. Tem que manter uma regularidade de concentração. Mais uma vez falhamos, tem que amadurecer, vai apanhar até crescer”, acrescentou.

Além da imaturidade, os erros foram cruciais na 13ª derrota do São Paulo em 29 rodadas. Primeiro, Júnior Tavares colocou a mão na bola ao sair jogando de dentro da área, originando o pênalti convertido por Henrique Dourado. Depois, Rodrigo Caio errou o bote em Gustavo Scarpa, que deu o passe para Junior Sornoza ampliar. Por fim, Arboleda cometeu outra penalidade ao empurrar Robinho já no fim do duelo.

Hernanes ainda isentou o árbitro Leandro Vuaden no revés tricolor. Após a partida, o técnico Dorival Júnior reclamou bastante com o juiz. No lance do segundo gol do Fluminense, os jogadores do São Paulo pediram falta de Scarpa em Rodrigo Caio. “Não, acho que não. A arbitragem não tem culpa”, disse, sucinto.

Com 34 pontos, o São Paulo caiu do 13º para o 14º lugar e pode voltar à zona de rebaixamento ao final da rodada se Ponte Preta (32) e Vitória (33) derrotarem Palmeiras e Atlético-PR, e o Sport (34) vencer ou empatar com o Santos nesta quinta. O próximo compromisso é o confronto com o Flamengo, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no Pacaembu.