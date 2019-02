Hernanes diz que estará apto para fazer “partida decente” na quarta

Principal reforço do São Paulo para a temporada, Hernanes participou de 30 minutos na derrota por 1 a 0 para o Guarani. Ainda longe da forma ideal, o meia sabe que não atingirá seu auge físico antes do primeiro duelo decisivo com o Talleres-ARG, pela Copa Libertadores.

“Vou estar o suficientemente bem para fazer uma partida decente e, com certeza, não vai ser ainda o melhor que posso dar”, disse o Profeta, na zona mista do Pacaembu, na última quinta-feira.

Hernanes entrou em campo aos 19 minutos do segundo tempo, quando o Tricolor já perdia a partida. No entanto, era nítido que faltava ritmo ao meia, que foi poupado das três primeiras rodadas do Campeonato Paulista em função de um desequilíbrio muscular.

“Fiquei um tempo parado para ter equilíbrio muscular e aguentar a carga de jogos que será grande na temporada. Então, acho que vou chegar numa condição suficiente para fazer um bom jogo e contribuir com minha parte”, projetou, corroborando uma expectativa que também é de seu treinador.

“Temos seguido o planejamento. Era importante ele jogar hoje. O ideal era entrar em jogo que estivéssemos ganhando. Sabemos como é difícil entrar assim. Mas não deixamos de cumprir o planejamento, deixá-lo mais à vontade para jogar, tendo a esperança de que na quarta esteja próximo do melhor rendimento”, afirmou André Jardine.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

De caráter decisivo, o jogo de ida contra o Talleres será na próxima quarta-feira, em Córdoba, na Argentina. Antes, porém, Hernanes deve ganhar mais minutos diante do São Bento, neste domingo, no Pacaembu, pela quinta rodada do Paulistão.

“Poderemos fazer, sim, um bom jogo e decidir aqui de volta a classificação em casa. Mas, para isso, ainda temos um jogo importante domingo para encerrar essa sequência negativa”, concluiu Hernanes, referindo-se às derrotas para Santos e Guarani.