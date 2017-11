Hernanes cumpre profecia e canta para comemorar: “Nunca fui rebaixado”

Mesmo suspenso do jogo contra o Botafogo, o meio-campista Hernanes não deixou de comemorar a confirmação matemática de que o São Paulo não corre mais risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em um vídeo bem humorado nas redes sociais, o jogador, ao lado do irmão, fez a festa e cantou para celebrar o momento. “Sou Tricolor e não serei rebaixado” foi o tema da canção.

Ao chegar no Morumbi, o Profeta havia garantido que o São Paulo não cairia para a Série B. O meio-campista foi o grande líder da reação do time no segundo turno do Campeonato Brasileiro.