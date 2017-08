Hernanes culpa goleiro por empate e vê São Paulo mais “sólido”

Autor do gol do São Paulo no empate por 1 a 1 com o Avaí, na tarde deste domingo, na Ressacada, Hernanes culpou Douglas, goleiro do Avaí, pelo resultado. Na avaliação do Profeta, o Tricolor teve mais chances e merecia deixar Florianópolis com a vitória.

De fato, Douglas foi o grande vilão são-paulino. Ele saiu bem em lance cara a cara com Gilberto, se esticou todo para espalmar cabeceio de Hernanes, que ainda exigiu grande defesa do arqueiro do Leão da Ilha nos minutos finais do duelo.

Douglas só não conseguiu pegar pênalti cobrado por Hernanes, que decretou o empate em Florianópolis. “Acredito que fizemos um bom jogo, o primeiro tempo dominamos, criamos algumas chances. Eu tive uma. O goleiro deles fez grandes defesas, evitando nossa vitória”, lamentou o camisa 15, que em seguida fez uma avaliação positiva da atuação tricolor.

“O nosso ponto positivo é que fomos muito mais sólidos, sofremos o gol de pênalti, mas jogamos bem, defendemos bem. Vejo que foi a partida muito boa, batalhamos bem, a equipe está se solidificando”, analisou, em entrevista ao canal Premiere.

Com o resultado, o São Paulo voltou para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, no 17º lugar, com 23 pontos, já que foi ultrapassado pela Chapecoense, que derrotou o Palmeiras nesta noite, por 2 a 0, no Palestra Itália. O próximo compromisso é justamente o clássico contra o Verdão, domingo (27), fora de casa. Apesar da situação ainda delicada, Hernanes vê a equipe no caminho certo.

“Estamos mais organizados, temos treinado, concentrado no que o Dorival tem pedido, ele está corrigindo os erros. Estamos dando muita atenção nos detalhes e a equipe está se organizando, esse é o caminho”, concluiu.