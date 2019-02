Hernanes confia em virada do São Paulo: “Nossa equipe é superior”

O São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Talleres, na Argentina, na noite desta quarta-feira, e se complicou na Copa Libertadores. Apesar da situação delicada, o meia Hernanes confia na reabilitação do Tricolor no jogo de volta, no dia 13, no Morumbi.

“É um resultado que a gente não não esperava, até porque fizemos um bom primeiro tempo. O time estava concentrado. Até acho que merecíamos, pelos perigos que criamos no primeiro tempo, sair ganhando no primeiro tempo. No segundo tempo, acertaram dois bons chutes e fizeram 2 a 0, mas nada acabou”, afirmou o Profeta, na saída de campo, ao canal Sportv.

Com o resultado, o time dirigido por André Jardine precisa vencer o segundo confronto por três gols de diferença. Caso devolva o 2 a 0, a vaga será definida nos pênaltis. Se o Tricolor sofrer um gol, contudo, serão necessários outros quatro para avançar na competição.

Ainda assim, o camisa 15 está esperançoso por uma virada na semana que vem. “Tenho plena confiança que na quarta-feira que vem, em casa, vamos fazer um grande jogo e temos totais chances de reverter o resultado”, afirmou.

Os dois gols do Talleres aconteceram no segundo tempo e foram fruto de erros de marcação do São Paulo. O primeiro saiu aos 12 minutos do segundo tempo, com Ramírez. O segundo foi feito aos 41, quando Pochettino tabelou na entrada da área antes de acertar o canto direito de Tiago Volpi.

“Não é fazer três gols, é fazer um gol atrás do outro. Eles fizeram 2 a 0 aqui. Se analisar bem friamente, criamos algumas chances, poderíamos ter feito algum gol, faltou pouco. Esse pouco que, em casa, com a ajuda do torcedor, vamos conseguir fazer os gols que precisamos, porque nossa equipe é superior à deles. Vamos impor isso jogando em casa”, concluiu.