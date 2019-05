Hernanes cita dificuldade de jogar em Itaquera e exalta o VAR

Jogar na Arena Corinthians em Itaquera tem sido um pesadelo para o São Paulo. Na noite deste domingo, mais uma derrota para o rival Alvinegro. Desta vez, o placar foi de 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, gol anotado pelo atacante Pedrinho, ainda no primeiro tempo.

Depois da partida, Hernanes, que entrou no segundo tempo para ajudar o Tricolor do Morumbi comentou sobre a dificuldade que o time enfrenta quando encara o Timão na Arena. Além disso, o Profeta falou das tentativas da equipe de furar a defesa do adversário para marcar.

“Jogar aqui é difícil. Eles conseguiram fazer o gol no primeiro tempo, depois se fecharam bem. Tentamos penetrar de todas as formas. Não conseguimos o gol de empate e reverter a situação”, analisou o camisa 15 ao canal Premiere.

Em um lance de choque com o meia Sornoza, Hernanes acabou expulso pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza. No entanto, após consulta ao VAR, o cartão vermelho foi anulado, e o meia continuou na partida até o apito final. O meio-campista exaltou o uso da tecnologia.

“Ainda bem que agora tem o VAR. O Sornoza me segurou, meu cotovelo pegou no peito dele. Mas não dei cotovelada, ele viu no replay e conseguiu anular o cartão vermelho”, analisou.

Com o revés, o São Paulo está em quarto lugar do Brasileirão, com 11 pontos ganhos. O próximo compromisso dos comandados do técnico Cuca será diante do Bahia, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na Fonte Nova, às 21h30 (horário de Brasília).

No duelo de ida, triunfo por 1 a 0 do Esquadrão de Aço, em pleno Morumbi. Se quiser avançar à próxima fase, o São Paulo precisa ganhar por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão às penalidades máximas. Triunfo por dois ou mais gols, dá a vaga ao clube do Morumbi.

