Hernanes celebra gol, vitória e afirma: “Libertadores é raça e coração”

O meia Hernanes conseguiu jogar mais do que os 45 minutos previstos, decidiu a vitória do São Paulo por 1 a 0 com um lindo gol e mostrou que pode ser o diferencial que a equipe precisa na temporada. Contente com o tento e o triunfo sobre o São Bento, na tarde deste domingo, no estádio do Pacaembu, o armador pediu aos companheiros mais do que consciência tática e técnica contra o Talleres, na quarta-feira.

“Vitória muito importante. Gol e vitória. Foi importante voltar a jogar. Desde que começou a temporada não tinha jogado mais de 45 minutos. Acho que fizemos o máximo para chegar em uma condição razoável, agora é entregar tudo, dar a vida. Libertadores é raça e coração”, bradou o grande líder do elenco, que foi substituído apenas aos 30 minutos da etapa final.

O gol da vitória saiu aos 15 minutos da etapa final, quando o Profeta recebeu na entrada da área, ajeitou para a esquerda e bateu colocado. A bola ainda tocou na trave antes de entrar, passando longe de qualquer chance de defesa de Henal.

O resultado, além de garantir o São Paulo na liderança do Grupo D com nove pontos, alivia a pressão sobre o time dirigido por André Jardine às vésperas do primeiro duelo decisivo no ano, o jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores, contra o Talleres, nesta quarta-feira, na Argentina.

Após encarar os argentinos, o Tricolor enfrenta a Ponte Preta no próximo sábado, às 19 horas (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela sexta rodada do Estadual.