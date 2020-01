Helinho sofre entorse no tornozelo e vira desfalque no São Paulo

O São Paulo tem um novo desfalque no Campeonato Paulista. Helinho sofreu entorse no tornozelo durante o clássico contra o Palmeiras no último domingo e não segue com o grupo em Araraquara. O atacante retorna nesta segunda-feira à capital para realizar exame de imagem e avaliar a gravidade da lesão.

Com isso, o camisa 11 fica de fora do próximo jogo do Tricolor, às 21h30 (Brasília) da próxima quarta-feira, contra a Ferroviária na Fonte Luminosa, pela 3ª rodada do Estadual.

Helinho foi titular nas duas partidas do São Paulo em 2020, entrando na vaga de Antony, que disputa o Pré-Olímpico com a Seleção Brasileira. No domingo, sentiu o tornozelo após disputa com Victor Luis ainda nos primeiros minutos do clássico e foi substituído por Liziero no intervalo.

Sem Antony e Helinho, Fernando Diniz terá Everton, Pato e Daniel Alves para a posição. Caso o camisa 10 jogue aberto, Liziero deve reforçar o meio-campo.