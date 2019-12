Goleiro Jean, do São Paulo, é acusado de agressão pela esposa

Confira este e outros vídeos em

Na madrugada desta quarta-feira, a esposa do goleiro Jean, Milena Bemfica, acusou o atleta de agressão. Em publicações no Instagram, ela aparece com o rosto ferido e divulga uma suposta conversa na qual o jogador responde às denúncias. Em nota oficial, o São Paulo comunicou que vai apurar o caso para definir as medidas cabíveis, apontando que o clube não abrirá mão de seus princípios.

Ao mostrar os ferimentos em seu rosto, Milena afirmou: “Eu estou aqui, em Orlando, e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude! Jean acabou de me bater. Gente, socorro!”. O casal passa as férias na Flórida, nos Estados Unidos, ao lado das duas filhas.

Em seguida, Milena afirma estar trancada no banheiro para se proteger: “Eu quero justiça, eu quero justiça! Eu estou trancada no banheiro e olhe o que ele está fazendo comigo”.

Além dos vídeos, a esposa de Jean divulgou uma conversa na qual o goleiro diz: “Parabéns. Terminou com a minha carreira. E suas filhas vão passar fome”.

Passadas algumas horas, Milena voltou a se manifestar no Instagram para tranquilizar as pessoas que se preocuparam: “Já passou, eu estou com as meninas e está tudo bem. Depois eu vou me pronunciar”.

O atleta do São Paulo ainda não se manifestou sobre o caso que está sendo muito comentado nas redes sociais. Na manhã desta quarta-feira, o assunto “Jean” foi o mais comentado do Brasil no Twitter.

Confira a nota oficial divulgada pelo São Paulo:

“O São Paulo Futebol Clube informa que acompanha o caso envolvendo o atleta Jean Paulo Fernandes Filho e aguarda apuração dos fatos para definir as medidas cabíveis.

Em seus quase 90 anos de existência, o São Paulo construiu uma história pautada por princípios sólidos de conduta dentro e fora de campo, e não abre mão deles”.