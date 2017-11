Gilberto e Denilson são liberados e não jogam mais pelo São Paulo

O São Paulo aos poucos começa a reformular seu elenco para 2018. Nesta terça-feira, na reapresentação do elenco, o destaque ficou por conta das ausências de Gilberto e Denilson. Fora dos planos da diretoria para a próxima temporada, a dupla de atacantes foi liberada para começar a definir seu futuro. Os dois jogadores já não haviam sido relacionados para a partida do último domingo, contra o Coritiba, no Couto Pereira.

Depois de um início relativamente bom com a camisa do São Paulo, Gilberto caiu de produção e recebeu menos oportunidades sob o comando de Dorival Jr. Embora também tenha sido reserva de Lucas Pratto no período em que Rogério Ceni esteve à beira do gramado, o centroavante costumava ter mais minutos de jogo, já que o ex-goleiro tinha como filosofia rodar o elenco.

Por conta do acerto do atacante Roger com o Internacional, que voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem, o Botafogo é um dos interessados a contratar Gilberto, que também já foi especulado no futebol mexicano. O jogador se despede do Morumbi com 33 jogos e 13 gols marcados, números que o garante como vice-artilheiro do São Paulo neste ano, atrás apenas de Lucas Pratto, que tem um gol a mais.

Denilson é outro que também não participará dos últimos treinos do São Paulo em 2017. O atacante, que pertence ao Granada, da Espanha, não conseguiu convencer a comissão técnica tricolor e retornará de seu terceiro empréstimo. Ele chegou ao Morumbi após chamar a atenção com a camisa do Avaí e encerra sua trajetória no Tricolor com 12 jogos e apenas um gol.