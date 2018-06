Ganso visita o São Paulo antes do triunfo sobre Vitória

O São Paulo recebeu uma visita na última terça-feira, antes da partida contra o Vitória, que terminou em 3 a 0 para o clube do Morumbi. Paulo Henrique Ganso foi ao Centro de Treinamento da Barra Funda e conversou com membros da comissão técnica, jogadores e funcionários da equipe.

“Visitar o São Paulo é parada obrigatória nas férias (risos). Tenho um carinho enorme pelo clube e fiz muitos amigos aqui. Ano passado, visitei o Morumbi e, neste ano, foi a vez de rever o pessoal no CT. Foi especial reencontrar a rapaziada e matar a saudade do Tricolor”, declarou o meio-campista do Sevilha, que assistiu a vitória do Tricolor por 2 a 0 sobre o Avaí no ano passado.

Ganso – que defendeu o São Paulo entre 2012 e 2016, conquistando a Copa Sul-Americana – fez o mesmo gesto que -outros jogadores identificados com o time já fizeram durante as férias do futebol europeu. Mineiro, Alexandre Pato, Lucas Moura, David Neris, entre outros também já visitaram o clube enquanto descansavam no Brasil.

O jogador de 28 anos foi a campo com a camisa do Tricolor em 221 oportunidades e foi o atleta que mais defendeu o clube durante a sua passagem, superando Rogério Ceni (206) e Rodrigo Caio (155). Entre 2012 e 2016, ele marcou 24 gols e deu 49 assistências, conseguindo 105 vitórias, 45 empates e 71 derrotas.

Negociado ao Sevilha no meio de 2016, Paulo Henrique Ganso vem perdendo espaço no time espanhol. Em 2017/18, ele disputou apenas 11 jogos, marcando quatro gols e dando três assistências, após ter começado a temporada bem. Nas redes sociais, após o São Paulo ter divulgado as fotos da visita, a torcida pediu para o meia retornar ao Morumbi.

