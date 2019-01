FPF muda novamente o horário de Corinthians x São Paulo

A Federação Paulista de Futebol mudou novamente nesta quinta-feira o horário do primeiro Majestoso do ano, marcado para o próximo dia 17 de fevereiro, pela sétima rodada do Estadual. Antes, Corinthians e São Paulo se enfrentariam em Itaquera às 11h (de Brasília). Agora, as equipes entrarão em ação um pouco mais tarde, às 19h.

Inicialmente, o clássico entre as duas equipes estava programado para acontecer no dia 16 de fevereiro, sábado, às 19h (de Brasília). Depois, ficou definido que Corinthians e São Paulo entrariam em campo no dia 17, pela manhã.

Esse será o segundo clássico do São Paulo no ano. Antes de encarar os comandados do técnico Fábio Carille o Tricolor terá pela frente o Santos, na Vila Belmiro, às 17h (de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do Paulistão, já no dia 27 de janeiro.

O Corinthians, por sua vez, também terá um duelo importantíssimo antes de voltar o foco para enfrentar o São Paulo. No próximo dia 2 de fevereiro, o Timão visita o Palmeiras, no Allianz Parque, às 17h (de Brasília).