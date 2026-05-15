Fluminense x São Paulo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O São Paulo volta a campo após a eliminação na Copa do Brasil neste sábado, desta vez, pelo Campeonato Brasileiro. O clube paulista enfrenta o Fluminense às 19h (de Brasília), pela 16ª rodada da competição, no Maracanã.

Onde assistir Fluminense x São Paulo ao vivo?

TV aberta: Record

Record Pay-per-view: Premiere

Premiere YouTube: Cazé TV

Como o Fluminense chega ao confronto

O Fluminense vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Operário, que garantiu a vaga do clube nas oitavas de final da Copa do Brasil. O triunfo também quebrou um pequeno jejum de quatro jogos sem vencer. No Brasileirão, a equipe de Zubeldía é a terceira colocada, com 27 pontos somados em 15 jogos.

Na Libertadores, por outro lado, os cariocas não enfrentam um bom momento. O Tricolor das Laranjeiras é o lanterna do grupo C com apenas dois pontos e nenhuma vitória.

E antes do jogo tem apresentação oficial do Hulk à torcida Tricolor! ENTRE CEDO NO MARACANÃ! 📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/5S8panezrT — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 15, 2026

Como o São Paulo chega ao confronto

Por sua vez, o São Paulo vem em um momento conturbado. Eliminado da Copa do Brasil na última quarta após uma derrota para o Juventude, o Tricolor demitiu Roger Machado e, nesta sexta-feira, anunciou o retorno de Dorival Júnior.

Ao todo, a equipe paulista enfrenta uma série de cinco jogos sem vitórias no geral, além de também enfrentar um jejum de seis partidas sem vencer fora de casa.

Apesar disso, o Tricolor é o quarto colocado do Brasileirão com 24 pontos somados e também lidera o grupo C da Copa Sul-Americana com oito pontos e invicto até o momento.

Preparação finalizada para o duelo com o Fluminense, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/AmJ5zEkKZi — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 15, 2026

Histórico de confronto entre Fluminense x São Paulo

As equipes possuem 109 confrontos na história, com o São Paulo levando vantagem no retrospecto. O Tricolor possui 47 vitórias contra 38 do Fluminense, além de 24 empates no duelo.

Últimos confrontos

27/11/2025 - Fluminense 6 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro

27/07/2025 - São Paulo 3 x 1 Fluminense - Campeonato Brasileiro

01/09/2024 - Fluminense 2 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro

13/05/2024 - São Paulo 2 x 1 Fluminense - Campeonato Brasileiro

22/11/2023 - Fluminense 1 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro

Estatísticas

Fluminense no Brasileirão

8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas

25 gols marcados

20 gols sofridos

Artilheiro: John Kennedy (7 gols)

São Paulo no Brasileirão

7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas

21 gols marcados

16 gols sofridos

Artilheiro: Calleri (6 gols)

Prováveis escalações

Desfalques do Fluminense: Alisson (suspenso), Rodrigo Castillo (corte profundo na canela), Matheus Martinelli (lesão muscular na coxa esquerda) e Matheus Reis (ruptura no LCA)

Desfalques do São Paulo: Calleri (suspenso), Luciano (edema no posterior da coxa), Marcos Antônio (transição física), Alan Franco (transição física), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Maik (dores musculares) e Arboleda (afastado).

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Hércules, Bernal e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy

Técnico: Zubeldía

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramón, Dória, Sabino e Enzo Díaz (Wendell); Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Ferreirinha e André Silva (Tapia)

Técnico: James Freitas (interino)

Arbitragem de Fluminense x São Paulo

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Wilton Pereira Sampaio Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha e Leone Carvalho

Alessandro Alvaro Rocha e Leone Carvalho VAR: Rafael Traci

Ficha técnica