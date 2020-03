Filho de Tite e Taffarel assistem vitória do São Paulo no Morumbi

Depois de aparecer em um treino do Palmeiras para observar Weverton, Taffarel esteve no Estádio do Morumbi na tarde deste domingo para acompanhar o jogo entre São Paulo e Ponte Preta.

Os olhos do preparador de goleiros da Seleção Brasileira, porém, certamente não estavam tão atentos ao jogo em si, mas principalmente em Tiago Volpi e até Ivan, jovem goleiro da Ponte Preta que vem chamando atenção até de clubes do exterior.

Matheus Bachi, filho e auxiliar do técnico Tite, acompanhou Taffarel no Morumbi. Daniel Alves, capitão da Seleção, esteve em campo, mas não quer dizer que Matheus não possa ter analisado outros atletas com potencial para serem convocados.

A próxima convocação da Seleção ocorre no dia 6 de março, no auditório da sede da CBF, no Rio de Janeiro, ás 11h (de Brasília).