Ferreira festeja primeiro hat-trick da carreira e destaca união do São Paulo após goleada

Ferreira foi o grande protagonista do São Paulo na goleada por 4 a 1 sobre o Cruzeiro, neste sábado, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 11, bancado como titular pelo técnico Roger Machado, fez o primeiro hat-trick da carreira como profissional com a camisa do seu time de coração, para mais de 35 mil pessoas no Morumbis, e celebrou o feito.

"Muito emocionante. Como falei ali agora, estar vivendo isso como jogador... Sempre fui torcedor. Jogar no Morumbis, marcar com essa camisa e hoje fazer o primeiro hat-trick da minha carreira, me deixa muito feliz. Pude marcar contra uma grande equipe que é o Cruzeiro. Muito feliz mesmo, agora é comemorar", comemorou o atacante em entrevista ao Premiere.

O primeiro gol de Ferreira saiu aos 15 minutos do primeiro tempo, quando recebeu de Artur e tocou na saída do goleiro. Na etapa final, fez o terceiro gol do São Paulo em uma sobra de bola após escanteio, e selou a vitória tricolor já nos acréscimos com sua jogada característica: carregou, cortou para o meio e bateu colocado. Este, inclusive, foi seu gol favorito da noite.

"Cara, não [imaginava]. Sempre tive vontade [risos], mas imaginar que seria tão lindo como foi hoje... Somente gratidão a Deus e aos meus companheiros pela confiança. Essa [bola] vai ser guardada com carinho", celebrou.

Por fim, o atacante também falou sobre a importância da goleada do São Paulo, que voltou a vencer após três rodadas no Brasileiro. O jogador destacou a força do grupo nessa briga pelo topo da tabela.

"É um resultado muito importante para nós. Estamos brigando na parte de cima da tabela. Sabemos das dificuldades em que terminamos o ano passado e começamos esse ano. Mas uma coisa que eu friso muito é que esse grupo sempre foi muito unido, independente das polêmicas que saíram. Esse grupo sempre foi fechado, sempre um ajudando o outro. Essa é a força dessa equipe", finalizou o atleta.

Confiante após a goleada, o São Paulo de Ferreira volta a campo contra o Boston River-URU, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. A bola rola nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo voltou a vencer após três rodadas, já que vinha de duas derrotas e um empate. O Tricolor paulista ainda chegou aos 20 pontos e dormirá na vice-liderança do Brasileirão após o tropeço do Fluminense contra o Coritiba. A equipe são-paulina torce, agora, por um tropeço do Bahia, que recebe o Palmeiras neste domingo.

Próximos jogos do São Paulo

Boston River-URU x São Paulo (primeira rodada da Sul-Americana)

Data e horário: 07/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)

Vitória x São Paulo (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 11/04 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)