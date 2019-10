Fernando Diniz elege “melhor jogo” e já vê São Paulo com a sua cara

O São Paulo venceu e convenceu nesse domingo. No Morumbi, o Tricolor fez 2 a 0 no Atlético-MG e poderia até ter feito mais. Atrás, pouco sofreu. Panorama que fez com que Fernando Diniz elegesse o confronto dessa 28ª rodada do Campeonato Brasileiro como o melhor da equipe sob o seu comando.

“Sempre teve a minha cara, desde a estreia contra o Flamengo. O principal não é a tática, mas as relações pessoas entre os jogadores. Os recursos táticos vão acontecendo com o tempo. A base principal, desde a minha chegada aqui, ela aconteceu de imediato, essas outras questões vão acontecendo, mas acho que hoje o time teve a minha cara”, comentou.

“Tempo é relativo em relação a isso, tivemos um mês juntos, essa semana cheia de treinamentos. Mais que os treinamentos, as partidas dão segurança, o Cruzeiro imprimiu uma pressão que não tínhamos sofrido, mas nós vimos vídeos e percebemos que pode ser diferente”.

Fernando Diniz se mostrou satisfeito principalmente pelo fato do São Paulo ter tido posse de bola e ter conseguido concluir 10 bolas em gol de dentro da área adversária.

“É uma proposta nossa, eles têm um contra-ataque muito forte e uma defesa muito sólida, mérito da equipe, que soube atacar e quem não estava atacando cortava o contra-ataque. A gente tinha de atacar com inteligência. Os jogadores foram muito competentes nisso”, concluiu.