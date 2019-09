Fernando Diniz é o novo técnico do São Paulo

No mesmo dia no qual Cuca deixou o comando técnico do São Paulo, o Tricolor anunciou o acerto com Fernando Diniz, que chega para ser o treinador da equipe até o final da temporada. O profissional estava sem clube depois de ser demitido do Fluminense.

O Tricolor anunciou que Diniz fará sua estreia como treinador do São Paulo na partida contra o Flamengo, no Maracanã, neste sábado, às 19h. O técnico comandará o primeiro treinamento no CT da Barra Funda já nesta sexta-feira.

“É um sonho realizado. Estou muito feliz e pronto para este novo desafio na minha carreira. Tenho certeza de que faremos um grande trabalho juntos”, afirmou Diniz ao site oficial do clube.

O novo treinador do São Paulo chega com dois profissionais para a comissão. Além do preparador físico Wagner Bertelli, o Diniz também traz consigo o auxiliar técnico Márcio Araújo, que iniciou sua carreira como jogador nas categorias de base do São Paulo, sendo campeão paulista de 1985 e brasileiro de 1986.

Fernando Diniz ganhou destaque no cenário do futebol brasileiro quando foi vice-campeão do Paulista com o Audax, propondo um futebol ofensivo. Depois da equipe de Osasco, o treinador trabalhou no Athletico Paranaense, porém não conseguiu apresentar bons resultados. No Fluminense, sua última equipe, o time rendeu no início, mas apresentou uma queda brusca de desempenho no Campeonato Brasileiro.