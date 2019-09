Fernando Diniz é apresentado como novo técnico do São Paulo

Na tarde desta sexta-feira, Fernando Diniz foi apresentado como novo técnico do São Paulo, no CT da Barra Funda. Primeiro, o treinador comandou uma atividade fechada para a imprensa e, posteriormente, concedeu rápida entrevista coletiva.

A apresentação contou com a presença de Raí, diretor de futebol do clube, que deu as boas vindas e falou sobre as características do novo treinador.

“Acho que o trabalho do Diniz nos comentários, independente de resultados, é muito consistente, tem filosofia de trabalho que foi debatido pela gente. Um característica que a gente admira e ele tem competência para cumprir. A filosofia de domínio de jogo, as características que definem o trabalho dele. A gente vem buscando isso desde o início do ano e temos a convicção que o Diniz pode mobilizar esse grupo nessa filosofia”, disse.

Já Fernando Diniz, em sua primeira declaração como treinador do São Paulo, falou um pouco sobre a história recente do clube, e se mostrou confiante no trabalho.

“Me sinto honrado, me sinto realizado de trabalhar no tricampeão mundial. Só isso já diz muito sobre o São Paulo, passando pelo momento mágico do Telê, tricampeonato mundial, passando pelo Raí, o tricampeonato do Muricy… O meu trabalho é para tirar o melhor dos jogadores. O DNA do São Paulo tem muito a ver comigo. O São Paulo do Telê. Isso tem muito para a gente fazer um grande trabalho”, afirmou.

Já sob o comando de Diniz, o São Paulo encara o líder Flamengo às 19h (horário de Brasília) deste sábado, no Maracanã, em partida válida pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Com 35 pontos, o Tricolor ocupa a sexta colocação na tabela.