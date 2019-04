Felicidade, sacrifício e ajuda em gol: a estreia de Tchê Tchê no São Paulo

Contratado a pedido do técnico Cuca, o volante Tchê Tchê estreou pelo São Paulo com vitória, sacrifício e ajuda no gol de Hudson, o segundo do 2 a 0 sobre o Botafogo, no último sábado, no Morumbi, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

“Muito feliz. A gente conseguiu a vitória que era o mais importante. Claro que temos muitas coisas para melhorar, sabemos disso, mas o mais importante é conseguirmos essas coisas que tem que melhorar com vitórias”, frisou o versátil jogador.

Sem atuar desde o dia 14 de março, quando defendia o ucraniano Dínamo de Kiev, o camisa 28 foi titular na vaga do lesionado Liziero e sentiu o cansaço durante o jogo. Ainda assim, atendendo a um pedido do treinador, ficou em campo até os 41 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Vitor Bueno, outro estreante da tarde.

Pouco antes, no entanto, Tchê Tchê recuperou bola na esquerda e tocou para Hernanes fazer o pivô e rolar para Hudson dar números finais à partida. “Eu estava cansado fazia bastante tempo, e ele [Cuca] pediu para segurar, parar de correr”, contou o volante.

“Feliz pela vitória. Espero que a gente consiga manter um bom desempenho. Temos um jogo difícil fora de casa. É procurar descansar primeiro e depois pensar no Goiás”, acrescentou, já projetando o duelo da próxima quarta-feira.

Por fim, Tchê Tchê falou sobre o entrosamento no meio-campo tricolor. Além dele, Luan e Liziero também podem atuar no setor – ambos estão se recuperando de lesão. A ideia é não só melhorar a saída de bola da equipe, mas também ajudar no ataque, como foi no lance do gol de Hudson.

“Todos os jogadores têm muita técnica. Vamos procurar se entrosar o máximo que a gente conseguir para ter esse elemento surpresa, que é a chegada por trás, tentando se infiltrar na área do adversário. Vamos procurar evoluir pouco a pouco”, concluiu.