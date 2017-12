Faça um pedido para Raí, o Papai Noel tricolor

O São Paulo promete agir no mercado neste final de 2017. O clube precisa repor as saídas dos atacantes Marcinho, Denilson e Gilberto. Além deles, Wellington Nem deve deixar o clube após se recuperar de cirurgia no joelho direito. Gustavo Scarpa, Gabigol e Diego Souza estão na mira. Para a lateral direita, o nome preferido é o do santista Victor Ferraz, que chegaria em negociação envolvendo Hudson.

O novo diretor-executivo de futebol, Raí, está trabalhando para entregar ‘presentes de Natal’ ao técnico Dorival Júnior e à torcida tricolor. Na enquete abaixo, escolha o jogador que mais se encaixaria no São Paulo de 2018.