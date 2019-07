Exames detectam inflamação no joelho, e Antony inicia tratamento

Antony passou por exames após levar uma pancada no joelho esquerdo durante a partida contra o Fluminense, no último sábado, e teve um processo inflamatório identificado. Sem uma lesão de maior gravidade, o atacante não deverá ser problema para o São Paulo visando o clássico diante do Santos.

O jogador, inclusive, já iniciou o tratamento no Reffis do CT da Barra Funda, onde passará por reavaliações diárias do departamento médico. Com duas semanas livres para o jogo contra o Peixe, o São Paulo trabalha de forma cautelosa para ter o atacante à disposição já na partida, programada para o dia 10 de agosto.

Neste final de semana, os comandados de Cuca enfrentariam o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, mas a partida foi adiada por conta da participação do Furacão na Copa Suruga, que será realizada no Japão. O clube paulista é o quinto colocado da competição, com 21 pontos.

Além de Antony, o São Paulo tem outros seis atletas sem condições de jogo: Anderson Martins (tendinite na coxa), Willian Farias (mialgia), Everton Felipe (tendinite no joelho), Liziero (entorse no tornozelo), Rojas (em fase final de recuperação de uma lesão patelar no joelho) e Pablo (lesão ligamentar no tornozelo).