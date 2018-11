Exame detecta entorse e Luan deve desfalcar São Paulo no Majestoso

Como se não bastasse a instabilidade do São Paulo no segundo turno do Campeonato Brasileiro e o desempenho ruim que distanciou o time da liderança, o torcedor tricolor tem mais um motivo para lamentar. Isso porque Luan, que foi substituído no decorrer do empate do São Paulo com o Flamengo, no último domingo, teve confirmada uma entorse no tornozelo direito e deve ser desfalque no Majestoso do próximo sábado.

Mesmo com o restante do elenco comandado por Diego Aguirre de folga, Luan foi submetido a um exame nesta segunda-feira que detectou a lesão. Apesar de não ter sido divulgado o tempo de recuperação, está praticamente descartada a presença do jovem no clássico contra o Corinthians, na Arena em Itaquera, válido pela 33ª rodada da competição nacional.

De acordo com o site oficial do tricolor, o jogador já deu início ao processo de fisioterapia em período integral (manhã e tarde) e ficará à disposição do departamento médico do clube até estar plenamente recuperado e preparado para iniciar a transição ao gramado.

Uma das promessas das categorias de base de Cotia, Luan ganhou status com as boas atuações em momentos cruciais do São Paulo na temporada, como na reta final do clássico contra o Corinthians e a vitória no Mineirão diante do Cruzeiro. Neste segundo turno, em um dos piores momentos do tricolor na temporada, o meio-campista foi promovido ao time titular no lugar de Jucilei, por opção de Aguirre.

No último domingo, no empate em 2 a 2 com o Flamengo, o camisa 27 foi substituído aos 29 minutos do segundo tempo após um choque acidental em uma jogada de tentativa de cruzamento. Substituído por Araruna, Luan deixou o gramado do Morumbi sob os cuidados médicos do Dr. José Sanchez e sem conseguir colocar o pé direito no chão. Se confirmado o desfalque, a tendência é que Jucilei herde a vaga.

