Exaltado no São Paulo, Jucilei revela “vontade grande” de ficar

Jucilei não marcou gols nem deu assistências na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Santos, no último sábado, no Pacaembu. Ainda assim, foi o nome mais gritado pela torcida após o duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com contrato só até o fim do ano, o jogador torce para ficar no clube do Morumbi.

“A vontade é grande de ficar, me identifiquei muito com o São Paulo. Sempre quis jogar aqui, fico feliz pelo reconhecimento, nada melhor do que dar esta vitória para a torcida maravilhosa”, disse o ex-corintiano, após o San-São.

A situação, contudo, não é simples. O Shandong Luneng-CHN não trabalha com a hipótese de renovar o empréstimo do jogador, cujo vínculo com os chineses vai até junho de 2019. Assim, para o clube asiático, apenas uma venda seria interessante. O problema é que Jucilei é caro para os padrões brasileiros e teria que se adequar à realidade salarial do São Paulo.

Em entrevista ao site Chuteira FC, em setembro, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, disse que a permanência de Jucilei era improvável. No entanto, as atuações do camisa 25 nas vitórias sobre Flamengo e Santos fizeram a diretoria pensar em meios de mantê-lo no elenco.

Após o triunfo no clássico, Jucilei teve o bom futebol reconhecido pela torcida tricolor, que gritou seu nome em uníssono no Pacaembu. O volante, bem nos desarmes e nos passes, executou marcação implacável em Lucas Lima, que pouco criou pelo lado alvinegro.

“Muito bom, dá moral e muito feliz mesmo pelo resultado. Clássico sabemos como é, rivalidade. O Santos briga pelo título, nós em uma zona desconfortável. Graças a Deus saímos com os três pontos Parabéns a toda equipe”, concluiu Jucilei, que soma 42 partidas e um gol pelo São Paulo.