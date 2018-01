Ex-zagueiro, Rocha aprova chegada de Anderson: “Assinei embaixo”

O coordenador de futebol do São Paulo, Ricardo Rocha, aprovou a contratação do zagueiro Anderson Martins, apresentado nesta sexta-feira. Após entregar a camisa 4 ao atleta de 30 anos, o ex-defensor colocou grandes expectativas sobre o recém-contratado.

“Primeiro, gostaria de desejar boa sorte ao Anderson Martins. Essa mescla da experiência com juventude é fundamental nesta chegada dele”, ressaltou o agora dirigente, nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda.

Além da posição, Anderson Martins e Ricardo Rocha têm em comum o fato de ambos terem vestido a camisa do Vasco. O primeiro, inclusive, acumula duas passagens pelo clube cruz-maltino – 2011 e 2017. No retorno, em agosto, acabou sendo um dos pilares da campanha que culminou com vaga na Copa Libertadores, por meio do sétimo lugar no Campeonato Brasileiro.

“Assinei embaixo porque é um ótimo zagueiro e arrumou a defesa do Vasco. Isso é importante, principalmente pela liderança que ele tem. Desejo sorte e que ele conquiste muitos títulos aqui”, completou o coordenador.

De acordo com Anderson, a presença de figuras como as de Rocha e do diretor-executivo de futebol Raí, que juntos foram campeões no Tricolor no fim dos anos 1980 e início da década de 1990, foi determinante em sua decisão de trocar de clube.

“Quando soube do interesse, me animei porque são grandes referências na história do clube. Sei que eles vão dar todas as condições para conquistarmos títulos. Quem tem a ganhar com isso são os jogadores. Espero absorver todo esse espírito enquanto estiverem aqui e colocar em prática tudo o que for passado de experiência”, projetou o zagueiro, que assinou com o São Paulo até o fim de 2020.

Como não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até a última quarta-feira, Anderson Martins não poderá estrear diante do São Bento, em Sorocaba, no dia 17, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Por questões físicas, contudo, a sua ausência já era esperada no confronto.