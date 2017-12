Ex-zagueiro do São Paulo faz homenagem a Lugano: “Meu ídolo”

Mesmo longe do São Paulo, o zagueiro Lyanco fez questão de destacar a despedida de Diego Lugano no Tricolor. Em um post feito em suas redes sociais, o atual jogador do Torino, da Itália, ressaltou a ajuda que recebeu do uruguaio enquanto conviveram no Tricolor do Morumbi.

“Hoje é a despedida do professor nos gramados, ele me ensinou a amar a minha posição e a ainda mais esse clube, que Deus te abençoe nesta nova etapa, Diego Lugano meu grande ídolo”, descreveu Lyanco.

Aos 37 anos, Lugano ainda não definiu o que irá fazer no ano que vem. Ele não descarta seguir jogando por outra equipe. A ideia do uruguaio é conversar com a família antes de uma posição definitiva.