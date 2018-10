Ex-São Paulo, meia Daniel é encontrado morto em Curitiba

O meia Daniel Corrêa Freitas, ex-São Paulo e que estava emprestado ao São Bento até dezembro, foi encontrado morto no último sábado, num matagal em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

O corpo do jogador deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba na manhã do último sábado e foi reconhecido por familiares no dia seguinte. De acordo com o órgão, a morte foi causada por “ferimento de arma branca”. Ainda não há informações sobre os motivos causadores do crime.

Revelado pelo Cruzeiro, o mineiro de Juiz de Fora tinha 24 anos. Ele passou por Botafogo, Ponte Preta e Coritiba e estava emprestado pelo São Paulo ao São Bento, com quem tinha contrato até o dia 31 de dezembro de 2018.

O São Paulo, por meio de sua conta no Twitter, lastimou a morte do meia:

O São Bento, por quem Daniel atuou somente em duas partidas, se manifestou através de nota oficial:

“O Esporte Clube São Bento lamenta a morte do meia Daniel, confirmada pela assessoria de imprensa do atleta na noite deste domingo (28). O jogador foi contratado por empréstimo do São Paulo para reforçar o elenco do São Bento na Série B. A causa da morte ainda não foi informada. A diretoria do clube lamenta o fato ocorrido e se solidariza com a família e amigos do jogador nesse momento de profunda tristeza”.

O Botafogo também se posicionou sobre o caso:

“O Botafogo de Futebol e Regatas lamenta o falecimento de seu ex-atleta Daniel Corrêa Freitas, encontrado morto neste sábado em Curitiba, aos 24 anos. A causa da morte foi ferimento por arma branca, segundo o Instituto Médico Legal de Curitiba. O Clube manifesta solidariedade a amigos e familiares de Daniel neste momento tão difícil. Daniel chegou ao Botafogo em 2013, ainda na base, oriundo do Cruzeiro. Disputou 29 jogos e fez 5 gols com a camisa alvinegra. Atualmente, era jogador do São Paulo emprestado ao São Bento, tendo passagens por Coritiba e Ponte Preta”.

Assim como o São Paulo, Coritiba e Ponte Preta se pronunciaram em suas contas oficiais no Twitter:

Carreira

Daniel surgiu para o futebol no Cruzeiro, mas só foi estrear como profissional no Botafogo, em 2013. No clube carioca, o meio-campista chamou atenção durante o Campeonato Brasileiro do ano seguinte, quando marcou cinco gols em 28 jogos.

Contratado pelo São Paulo em 2015 como uma promessa, Daniel não rendeu o esperado com a camisa tricolor. Tendo de conviver com muitos problemas físicos, o meia somou apenas 16 partidas oficiais pelo clube do Morumbi e não marcou gols.

Fora dos planos do time paulista, o armador foi emprestado ao Coritiba para ganhar ritmo de jogo. O que não aconteceu, pois ele logo sofreu uma tendinite no joelho direito, que já havia sido operado durante sua passagem pelo Tricolor.

Em seu retorno ao São Paulo, foi emprestado para a Ponte Preta neste ano, mas não agradou e acabou cedido ao São Bento até o final do Campeonato Brasileiro Série B.