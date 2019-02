Ex-auxiliar de Jardine, Sandro Forner não seguirá no São Paulo

Sandro Forner foi o único prejudicado, de fato, com esse início ruim do São Paulo na temporada. Contratado no fim de 2018 para ser auxiliar técnico de André Jardine, o profissional foi avisado que não permanecerá no Tricolor após a contratação de Cuca.

Forner se despede do São Paulo como o único verdadeiro afetado de toda a instabilidade que paira sobre o clube porque é o único que não permanecerá no Morumbi. André Jardine, por exemplo, seguirá no Tricolor exercendo uma outra função apesar de seu insucesso à frente da equipe profissional.

Sandro Forner e André Jardine se conheceram em um dos cursos para treinadores da CBF. Com o convite para assumir o time principal do São Paulo de forma definitiva, o ex-comandante da equipe sub-20 tricolor acabou optando pela contratação do seu companheiro de sala de aula para auxiliá-lo.

No ano passado, Forner chegou a dirigir o time profissional do Coritiba em 20 oportunidades, 15 pelo Campeonato Paranaense, quatro pela Copa do Brasil e uma pela Série B. O treinador, no entanto, acabou somando sete vitórias, cinco empates e oito derrotas, desempenho que pesou bastante em sua demissão.