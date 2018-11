Everton treina normalmente e deve reforçar o São Paulo no Majestoso

A manhã desta terça-feira reservou uma boa notícia ao torcedor do São Paulo. É que o meia-atacante Everton treinou sem restrições no CT da Barra Funda e se credenciou a reforçar o time no clássico contra o Corinthians, no próximo sábado, em Itaquera.

O camisa 22 está recuperado de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda que o tirou dos últimos quatro jogos. A lesão ocorreu na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, no dia 6 de outubro, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na atividade em campo reduzido, Everton se movimentou bastante e fez grande cruzamento de três dedos para um dos gols de sua equipe. Como precaução, ele deixou o treino com os reservas um pouco mais cedo que os demais. Os titulares do empate com o Flamengo fizeram exercícios regenerativos no campo e depois na parte interna do CT.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Quem também deu sinais de evolução nesta manhã foi Everton Felipe. O meia-atacante, em recuperação de um estiramento no joelho direito, iniciou a transição com um trabalho físico no campo supervisionado pelo fisioterapeuta do clube.

O meia, contudo, não deve ser relacionado para o Majestoso. Assim como o jovem Luan, que sofreu um entorse no tornozelo direito no empate com o Flamengo. Nesta manhã, o volante realizou tratamento no Reffis.

Além de Everton, o goleiro Jean e o volante Hudson voltam a ficar à disposição de Aguirre, após cumprirem suspensão no último domingo. Sidão, portanto, retornará ao banco de reservas. Não há desfalques por suspensão.

Uma provável escalação tem Jean; Bruno Peres, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Hudson, Liziero e Diego Souza; Everton e Gonzalo Carneiro.

A seis rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ocupa o quarto lugar com 57 pontos, apenas dois a mais que o Grêmio, quinto colocado. Distante do líder Palmeiras, o time tricolor foca numa vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores.