Everton sofre nova lesão e desfalca o São Paulo nos próximos jogos

O meia-atacante Everton sofreu um novo estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e desfalcará o São Paulo nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. A lesão ocorreu durante a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, no último sábado, no Morumbi, onde foi acionado no segundo tempo da partida.

Em seu comunicado oficial, o clube não estimou um prazo definido de retorno, mas a avaliação é de que o atleta precisará de ao menos três semanas para se recuperar. Sendo assim, ele certamente desfalcará o time nos jogos contra o Internacional (14/10), Atlético-PR (20) e Vitória (26).

Numa previsão otimista, um possível retorno do camisa 22 ocorreria diante do Flamengo, no dia 3 de novembro, pela 32ª rodada do Brasileiro.

De acordo com o São Paulo, Everton se reapresentou no último domingo, dia de folga do elenco, para iniciar o tratamento com a fisioterapia. Após algumas sessões e trote no gramado, ele seguiu sentindo dores e foi submetido nesta manhã a um exame de ultrassonografia, que detectou a nova lesão.

Autor de cinco gols e seis assistências no Brasileirão, o jogador de 29 anos fará tratamento em período integral no Reffis e exames semanais para acompanhar a evolução de seu quadro.

Histórico

Esta é a terceira vez que Everton machuca a coxa esquerda em um curto período de tempo. A primeira, fruto também de um estiramento na região, ocorreu na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no dia 26 de agosto. Após desfalcar a equipe nos jogos contra Fluminense, Atlético-MG e Bahia, o atacante voltou para o clássico diante do Santos, em 16 de setembro, quando sofreu uma fibrose na mesma coxa.

Depois, ficou de fora dos empates com América-MG e Botafogo, período em que realizou tratamento para ficar à disposição para o Choque-Rei. Apesar de ter voltado a treinar com os companheiros na semana do clássico, Everton começou o jogo entre os reservas, sendo acionado no intervalo, quando o São Paulo já perdia por 2 a 0.

