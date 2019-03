Everton Felipe ganha espaço com Mancini e projeta decisão pelo São Paulo

Pouco utilizado por André Jardine no São Paulo, Everton Felipe vem ganhando espaço sob o comando interino de Vagner Mancini. Após participar dos duelos com Palmeiras e São Caetano, o meia-atacante se coloca à disposição para ajudar o time no mata-mata do Campeonato Paulista.

“Estou aqui para ajudar o São Paulo e meus companheiros, o tempo que tiver dentro de campo vou me dedicar e fazer meu melhor para buscarmos o resultado”, afirmou o camisa 18.

Acionado nos instantes finais do Choque-Rei, ele não conseguiu evitar o revés por 1 a 0 no Pacaembu. Na última quarta-feira, no empate por 1 a 1 com o São Caetano, entrou no lugar de Gonzalo Carneiro no intervalo. Jogando de ponta, teve acerto de 70% de passes precisos e ganhou 60% das bolas disputadas com o adversário.

“Ontem [quarta-feira] tive a oportunidade de entrar, e pude participar bem do jogo. O São Paulo é muito grande, e temos um grupo com muita qualidade. Independentemente do momento, temos que pensar sempre em vitórias e títulos para nós e para torcida”, avaliou.

Contratado do Sport por R$ 6 milhões, Everton Felipe ainda não deslanchou no Tricolor. Em um total de 11 jogos disputados, o meia-atacante segue sem marcar gols. A partida contra o São Caetano, porém, foi a que lhe deu mais tempo dentro de campo (46 minutos), o que pode indicar novas oportunidades no mata-mata.

Segundo colocado do Grupo D, o São Paulo enfrenta o líder Ituano nas quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo de ida está marcado para este domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi. A volta acontece na quarta-feira, às 19h15, no Novelli Júnior.

“Agora é mata-mata, temos que respeitar o adversário, mas queremos muito conquistar esse título. É hora de pensar jogo a jogo, deixar pro lado de fora todas as críticas e focar dentro de campo para mostrar a força e o valor do São Paulo”, concluiu.