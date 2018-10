Everton é esperança para o São Paulo seguir na briga pelo título brasileiro

O São Paulo mostrou uma série de deficiências no período em que não contou com Everton. Tratando de uma fibrose na coxa esquerda, o meia-atacante estava sendo aguardado ansiosamente pela torcida tricolor e passou a ser a esperança de boa parcela dos são-paulinos que ainda sonham com o título do Campeonato Brasileiro.

Everton acabou se machucando no clássico contra o Santos, que terminou em 0 a 0, pela 25ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o meia-atacante sequer voltou para o segundo tempo. Desde então, o Tricolor enfrentou o América-MG, o Botafogo e o Palmeiras, e não venceu nenhum dos duelos citados.

“Gostaria que o Everton estivesse bem, é um jogador claramente titular do time, mas só treinou três dias, não tinha como jogar 90 minutos, ainda corre risco de lesão e optamos por deixá-lo para o segundo tempo, poupá-lo pelas condições que ele reunia”, explicou Aguirre, que no Choque-Rei do último sábado acionou o atleta somente na etapa complementar.

Além de dar profundidade ao São Paulo, coisa que faltou ao time nas últimas rodadas, em que desempenhou um futebol bem mais lento, parecido com aquele dos anos em que o time lutou contra o rebaixamento, Everton é extremamente importante na fase criativa da equipe. Ao lado de Nenê, o jogador é quem mais soma assistências para gol, são seis no total. Em 21 jogos no Brasileirão, o meia-atacante marcou cinco gols e também sofreu dois pênaltis.

Ora por lesão, ora por suspensão, o técnico Diego Aguirre ainda aguarda para voltar a colocar em campo o time considerado ideal, o que não acontece desde a primeira rodada do returno. No próximo domingo, contra o Internacional, o comandante são-paulino, enfim, poderá acionar seus principais atletas para recuperar os pontos perdidos no Choque-Rei. Everton, se não houver qualquer imprevisto, deverá ter condições de atuar por 90 minutos. A ver se o meia-atacante fará jus à grande expectativa dos torcedores e recolocará o Tricolor na ponta da tabela do Brasileiro.