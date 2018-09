Everton corre de novo em campo, mas deve voltar só contra o Palmeiras

Principal dúvida para o duelo com o Botafogo, Everton voltou a correr no gramado nesta quarta-feira. É o segundo dia de atividade em campo do atacante, que se recupera de uma fibrose na região posterior da coxa esquerda.

Em vídeo divulgado pelo perfil do Tricolor no Twitter, o camisa 22 aparece correndo em ritmo mais acelerado do que o de terça, o que mostra sua evolução. Ele sentiu o problema durante o clássico contra o Santos, no dia 16 de setembro, e desfalcou o time diante do América-MG, no último sábado.

Na sequência do processo de recuperação de uma fibrose na coxa, Everton corre no gramado pelo segundo dia consecutivo 🇾🇪 pic.twitter.com/ccHl050wvY — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 26 de setembro de 2018

Apesar da melhora, pela proximidade do embate de domingo, Everton tem remotas chances de enfrentar os cariocas, uma vez que ainda teria de realizar trabalhos com bola e com o grupo. Dessa forma, a tendência é que ele volte a ficar à disposição para o clássico com o Palmeiras, visto como decisivo, em 6 de outubro, no Morumbi.

Em compensação, o técnico Diego Aguirre conta com os retornos de Joao Rojas e Bruno Alves, livres de suspensão, e Bruno Peres, recuperado de um estiramento no adutor da perna direita.

Nesta manhã, a imprensa só pôde acompanhar os 15 minutos iniciais do treinamento. Nesse período, foi possível ver o elenco profissional dar as boas-vindas aos meias-atacantes Helinho e Antony. Igor Gomes também foi oficializado no time principal.

Passadas 26 rodadas, o São Paulo lidera o Campeonato Brasileiro com 51 pontos, apenas um a mais que o segundo colocado, o Palmeiras.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com