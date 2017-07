Estrela da base, Brenner decide e São Paulo conquista Taça BH sub-17

O São Paulo não vive o melhor momento com seu futebol profissional, mas nas categorias de base a quinta-feira foi de conquista. Com brilho do garoto Brenner, que já atuou no time de cima, o Tricolor fez 3 a 1 no Flamengo e conquistou o título da Taça BH sub-17, disputada no estado de Minas Gerais.

Na primeira etapa do duelo final, jogado no estádio Independência, foram os cariocas que se sobressaíram. Aos 25 minutos, após duas finalizações, Vitor Ricardo colocou o Rubro-Negro na frente, em vantagem que se manteve até o intervalo.

Foi então que o jovem Brenner apareceu para brilhar mais uma vez na base são-paulina. Destaque da equipe sub-17, e colocado por Rogério Ceni para jogar nos profissionais, ele decidiu a partida no segundo tempo.

Aos 9, o garoto recebeu na área e empatou o confronto. Seis minutos depois, ele deixou Nestor na cara do gol, e o São Paulo virou a partida, assumindo a liderança do marcador. Para fechar, Brenner, de fora da área, acertou belo chute e definiu a vitória e o título: 3 a 1.

A conquista marcou o bicampeonato do clube do Morumbi, que havia levado a Taça BH em 2016. Quando a competição ainda era sub-20, o Tricolor também foi campeão, em 1987 e 1997.