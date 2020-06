Estreia de Serginho Chulapa no São Paulo completa 47 anos

Maior artilheiro da história do São Paulo, Serginho Chulapa estreou no clube há exatos 47 anos, no dia 6 de junho de 1973. Dali em diante, seriam nove anos no Tricolor, com 399 jogos e 242 gols.

A primeira partida do atacante foi um amistoso contra o Bahia na Fonte Nova. Sob comando de Telê Santana, a equipe paulista empatou por 0 a 0. Quatro dias depois, Serginho estreou no Morumbi, em clássico contra o Corinthians pela Copa São Paulo. A partida terminou empatada em 1 a 1, com o primeiro tento do artilheiro vestindo a camisa do clube.

Centro-avante forte e técnico, Chulapa foi essencial para as campanhas vitoriosas do São Paulo no Campeonato Brasileiro de 1977 e nos Paulistas de 1975, 1980 e 1981.

Em 1982, o atacante ultrapassou Gino Orlando para se tornar o maior artilheiro do clube. No ano seguinte, se transferiu para o Santos e encerrou sua passagem no São Paulo. Ao todo, foram 138 gols no Paulista, 83 no Brasileiro e 42 em clássicos estaduais.