Estação São Paulo-Morumbi terá horário estendido no domingo

A Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos (STM) anunciou nesta terça-feira que a estação São Paulo-Morumbi de metrô (linha 4-Amarela) terá o seu horário de funcionamento estendido no dia 4 de novembro, quando o São Paulo receberá o Flamengo no Morumbi, a partir das 17 horas (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste dia, para atender aos torcedores que assistirão a partida no estádio, a estação funcionará das 10h às 21h. Inaugurada no último sábado, ela encontra-se em operação comercial com horário restrito de segunda a domingo das 10h às 15h por um período de 15 dias.

Ainda de acordo com a STM, os usuários que forem utilizar o metrô no retorno do jogo deverão embarcar pela Avenida Jorge João Saad, 11 (sentido centro). O acesso da Avenida Professor Francisco Morato (sentido centro) estará fechado para controle de fluxo.

Já o desembarque de passageiros será feito pelos acessos da Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil, 50, e pela Avenida Professor Francisco Morato (sentido bairro).

O comunicado também informa que a primeira pista da Avenida Jorge João Saad será fechada para a passagem de pedestres, e a calçada será utilizada para a entrada na estação. A Via Quatro, concessionária que administra a linha 4-Amarela, garante que haverá uma comunicação visual e colaboradores orientando os usuários em todos os acessos.