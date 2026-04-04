São Paulo terá Ferreira titular e retorno de volante contra o Cruzeiro; veja escalações

O São Paulo está escalado para a partida de logo mais, contra o Cruzeiro, válida pela abertura da décima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado fez mudanças na equipe novamente e promoveu a entrada de Ferreira no ataque, além do retorno de Bobadilla no meio-campo.

São Paulo com dois pontas

Roger Machado manteve a mesma linha defensiva do empate contra o Inter na última rodada. Já no meio-campo, a principal novidade é o retorno de Bobadilla, de volta após a data Fifa. O paraguaio formará dupla com Marcos Antônio, enquanto Danielzinho começa no banco de reservas.

Já no setor ofensivo, o treinador apostou por um quarteto ofensivo formado por Artur e Ferreira como pontas. Luciano deve atuar mais recuado, como um camisa 10, e Calleri é a referência no ataque. Tapia, Carlos Coronel e Enzo Díaz são novidades no banco de reservas.

O São Paulo vai a campo com: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendell; Marcos Antônio, Bobadilla e Luciano; Artur, Ferreira e Calleri.

Desfalques: Lucas Moura (fratura em duas costelas), Alan Franco (dores na panturrilha direita), Ryan Francisco (transição física) e Paulinho (estiramento ligamentar no joelho esquerdo).

🇾🇪 O Tricolor está escalado! ⚽️ São Paulo x Cruzeiro

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⏰ 18h30

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Cruzeiro escalado

Do outro lado, o Cruzeiro do técnico Artur Jorge tem como principal novidade o retorno do lateral esquerdo Kaiki, que estava com a Seleção Brasileira. O restante do time é o mesmo do triunfo por 3 a 0 sobre o Vitória, na última rodada do Brasileiro.

O Cruzeiro está escalado com: Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.

Desfalques: Cássio (lesão multiligamentar no joelho esquerdo), Sinisterra (lesão muscular na coxa direita) e Marquinhos (lesão no joelho esquerdo).

🦊📝 O Cruzeiro está escalado para enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão! VAMOS, CABULOSO!! 🔷 #SPFCxCRU #PáginasHeroicas pic.twitter.com/kjVthbUHca — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 4, 2026

Como chegam as equipes?

O São Paulo começou a rodada no G4 do Brasileirão e aparece na quarta colocação, com 17 pontos. O Tricolor, porém, não vence há três rodadas, com duas derrotas e um empate. Já o Cruzeiro abre a zona de rebaixamento, com sete pontos, e vem de vitória em casa.

Arbitragem de São Paulo x Cruzeiro