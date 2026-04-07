São Paulo tem desfalques e volta de Alan Franco para estreia na Sul-Americana; veja escalações

O São Paulo está escalado para a estreia na Copa Sul-Americana, contra o Boston River, do Uruguai. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU), pela primeira rodada do Grupo C.

Escalação do São Paulo

O técnico Roger Machado teve que fazer alterações na equipe em relação ao time que goleou o Cruzeiro no último compromisso pelo Brasileirão. O Tricolor viajou sem três titulares (Sabino, Luciano e Calleri) e vai a campo com time modificado.

Apesar das baixas, o clube tem o retorno de Alan Franco, que volta ao time após se recuperar de dores na panturrilha direita, e começa entre os titulares, ao lado de Dória.

A escalação do São Paulo tem: Rafael; Cédric, Dória, Alan Franco e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Ferreira, Tapia e André Silva.

Desfalques: Luciano (sobrecarga na panturrilha direita), Sabino (sobrecarga na panturrilha direita), Calleri (protocolo de concussão), Lucas Moura (fratura em duas costelas) e Paulinho (estiramento ligamentar no joelho esquerdo) e Lucca (dores na coxa direita).

🏟️ Já estamos no estádio Centenário!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/aV42D1Gjd2 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 7, 2026

Novidade

O zagueiro Osorio, de 19 anos, está relacionado pela primeira vez pelo elenco principal. Formado nas categorias de base do Tricolor, o defensor foi titular nas quatro rodadas do Brasileiro Sub-20 deste ano, com dois gols marcados.

Escalação do Boston River

O Boston River faz seu segundo jogo na Sul-Americana. A equipe uruguaia, antes, passou pelo Racing-URU, com uma vitória por 1 a 0 para garantir a vaga na fase de grupos da competição continental.

A escalação do Boston River, comandado pelo técnico Ignacio Ithurralde, tem: Bruno Antúnez; Rivero, Martín González e Ignacio Fernandez; Dafonte, Lautaro Vázquez, Amado, Jairo O'Neil e Francisco Barrios; Yair González e Bonfiglio.

Como chegam as equipes?

O Boston River chega de uma goleada por 4 a 1 sobre o Montevideo Wanderers na última sexta. A equipe, no entanto, ocupa apenas a 13ª colocação no Campeonato Uruguaio com 11 pontos somados, sendo três vitórias, dois empates e cinco derrotas após 10 rodadas.

Por sua vez, o São Paulo também chega ao duelo após uma goleada por 4 a 1 sobre o Cruzeiro, que garantiu à equipe o fim do jejum de três jogos sem vencer. Vice-líder do Brasileirão com 20 pontos, o Tricolor agora busca um início positivo na Sul-Americana diante dos uruguaios.

Arbitragem de Boston River x São Paulo