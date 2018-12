Entusiasta da base, Jardine é alvo de são-paulinos na Copinha

“É fazer um trabalho muito bem feito e quem sabe ter uma oportunidade no profissional. Ainda mais com o Jardine, que facilita muito as coisas”.

As palavras acima são do zagueiro Morato, do time sub-20 do São Paulo, e traduzem bem o espírito com o qual ele e seus companheiros vão disputar a Copa São Paulo de 2019.

O alvo principal durante a competição será o técnico André Jardine, multicampeão pelo clube na categoria. De olho em uma oportunidade no elenco profissional, os jovens atletas esperam chamar atenção do treinador, entusiasta da utilização da base tricolor.

“O Jardine é um cara que tem o olho para a base, tem um carinho especial por nós aqui. Ele acompanhou de perto o trabalho que a gente faz, sempre está de olho e isso é muito bom para o nosso trabalho”, disse o zagueiro e volante Diego.

Após ser bem-sucedido na dupla Gre-Nal, Jardine comandou a equipe sub-20 do São Paulo entre 2015 e 2018. Neste período, o gaúcho empilhou títulos e foi chamado para ser auxiliar Diego Aguirre no time principal em março. Oito meses depois, foi efetivado no lugar do uruguaio, demitido na reta final do Campeonato Brasileiro.

“A gente procura fazer o melhor na Copinha para poder mostrar nosso futebol no profissional. É fazer um bom trabalho na Copinha, esperar ter a oportunidade lá em cima e mostrar meu futebol”, declarou o meia Gabriel Sara, que já teve a experiência de treinar entre os profissionais.

Atual técnico do sub-20 tricolor, Orlando Ribeiro lembra a importância de seus comandados se destacarem na Copinha, uma vez que André Jardine já os conhece e avisou que dará atenção especial ao processo de transição entre base e profissional.

“Facilita o André conhecer os meninos, facilita a gente ter uma liberdade maior para falar sobre os meninos. O São Paulo só tem a ganhar com isso, temos de saber aproveitar bem essa situação e fazer o melhor possível”, ressaltou Ribeiro.

Sediado em Araraquara, o São Paulo compõe o Grupo 7 da Copinha ao lado da anfitriã Ferroviária, do Serra-ES e do Holanda-AM. A estreia está marcada para o dia 3, às 21 horas (de Brasília), diante dos amazonenses.

