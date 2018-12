Encantado com Jardine, Pablo sugere música à torcida do São Paulo

Confira este e outros vídeos em

Dois dias após ser anunciado como reforço do São Paulo, Pablo visitou o Morumbi e concedeu uma entrevista à TV do clube. Em um de seus relatos, o atacante revelou ter antecipado sua transferência ao Tricolor a um ex-colega de Atlético-PR.

“Esse ano cheguei aqui [no Morumbi] com a caixinha de som, para jogar contra o São Paulo, e falando para o Wellington: ‘Vou jogar aqui ano que vem’. Falei para ele”, avisou o jogador ao volante antes do empate sem gols, em outubro, pelo Campeonato Brasileiro.

Reforço mais caro da história do São Paulo, Pablo assinou um contrato válido pelos próximos quatro anos. Mesmo de férias, ele já conversou com André Jardine para saber o que o técnico espera para 2019. E gostou do que ouviu.

“Vou aprender muito com o Jardine aqui. Nós conversamos, ele me explicou todo o projeto que o clube tem, a forma como ele e o clube pensam o futebol. E isso me encantou muito”, afirmou.

Além do projeto do clube, outro fator que pesou a favor da negociação foi a família de Pablo. Um dos integrantes dela, inclusive, realizou um sonho. “O meu vô é são-paulino doente, apaixonado”, contou o jogador.

“Quando eu cheguei em Londrina, ele me deu um abraço e falou: ‘Você está realizando o sonho do seu avô’. Isso me marcou muito. Espero dar muitas felicidades a ele”, projetou.

Artilheiro da Copa Sul-Americana de 2018, da qual também foi campeão, Pablo vem de uma temporada em que marcou 18 gols em 51 jogos. Números que geram expectativa por parte da torcida tricolor, de quem o atacante já imagina ter seu nome cantado.

“Uh! Terror! Pablo é matador”, entoou Pablo, que prosseguiu: “Não tem palavras para descrever este momento, vestir essa camisa, representar uma nação, uma torcida apaixonada. Estou muito feliz por estar no Morumbi como jogador do São Paulo”.

Despedida

Neste sábado, Pablo divulgou uma nota em que se despede do Atlético-PR, que o revelou para o futebol. Em tom de agradecimento, o centroavante cita seus principais feitos e valoriza o período no qual defendeu o clube.

Veja na íntegra a carta de despedida do atacante:

“Chegou ao fim um importante ciclo da minha vida. Pode até parecer clichê, mas é a mais pura verdade. O Athletico é a minha segunda casa, não tenho a menor dúvida. Dos 94 anos do clube, passei 12 defendendo essa camisa com muita dedicação e determinação.

Cheguei em 2006, com 14 anos de idade e, naquela época, era ainda um menino, com muitos planos e sonhos. Não tinha a menor ideia do que iria viver, mas sabia que tinha algo especial nessa relação com o clube. Passei por todas as categorias na base até chegar ao profissional. Foi a realização de um sonho. Não só o sonho de ser jogador de futebol, mas também de defender as cores do Athletico.

Com tanto tempo de casa, eu entendi o que é ser athleticano. É um sentimento único. Hoje, saio com o dever cumprido. Foram 171 jogos e 3 títulos. Me despeço com orgulho e honra de ter participado do primeiro título internacional da história do clube e de ser o maior artilheiro da nova Arena, com 24 gols.

Todas as palavras não serão suficientes para dizer o quão agradecido eu sou. Muito mais que um jogador de futebol, o Athletico me ajudou a crescer como pessoa.

Foi um verdadeiro aprendizado defender um clube como o Athletico por todos esses anos. Saio pela porta da frente, com a certeza de que dei tudo de mim. Muito obrigado a todos os torcedores, vocês fazem a diferença. Quero agradecer também a toda diretoria, meus companheiros, os funcionários e profissionais com quem trabalhei no Athletico. Saibam que cada um de vocês foi muito importante para mim. Um forte abraço.

Agradeço a Deus por tudo!

Muito obrigado nação rubro-negra”.