Emerson Sheik se declara ao São Paulo: “Abriu as portas para o meu sonho”

Ídolo do Corinthians, o ex-jogador Emerson Sheik foi revelado profissionalmente pelo São Paulo no final da década de 1990. Em entrevista à TV Bandeirantes, o atacante aposentado em 2018 agradeceu uma reportagem com um resumo da sua carreira, em que mostrava sua passagem pelo Tricolor, e justificou as brincadeiras que fez ao seu primeiro clube.

“Fiquei extremamente feliz de terem colocado o São Paulo. Queria falar do São Paulo, onde foi o início da minha carreira. Eu zoei muito o São Paulo, fiz todas as brincadeiras possíveis, porque acredito que o futebol perdeu essa magia. Tirando o gol, momento mágico da partida, as pessoas deixaram de brincar. Hoje atletas, comissão técnica e até diretoria é punida. Compartilho das brincadeiras porque cresci vendo Romário, Edmundo, Renato Gaúcho brincarem. Vivi isso como torcedor”, disse.

Sheik também se declarou e rasgou elogios ao São Paulo, afirmando que o clube do Morumbi foi fundamental em sua formação como pessoa.

“Foi o São Paulo que abriu as portas para o meu sonho, que era ser jogador. Ali eu fiz toda a minha base, cresci como ser humano e pessoa, aprendi a ser gente. Eu vim de uma favela, não sabia nem comer frango com garfo e faca, porque em casa a gente pegava com a mão. Fiquei extremamente emocionado com o São Paulo. Foi ali que eu comecei”, relatou.

Por fim, Emerson Sheik reiterou a importância do São Paulo em sua história e disse que, por estar aposentado, não tem mais razão para fazer piadas com o clube.

“Já não sou mais atleta, não tenho mais que zoar o São Paulo. Fazia isso porque era uma brincadeira minha. Gostava de fazer isso. E o São Paulo faz, sim, parte da minha história. E eu ganhei títulos no São Paulo também, teve um Torneio da Flórida, nos Estados Unidos. Então tenho título pelo São Paulo também. É um título de um torneio curto”, concluiu.

