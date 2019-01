Embalado, São Paulo ‘recebe’ o Mirassol pelas oitavas da Copinha

Após eliminar a Ferroviária no último domingo, o São Paulo tem mais um rival do interior paulista pela frente na Copinha. Às 19h30 (de Brasília) desta terça-feira, o time tricolor enfrenta o Mirassol pelas oitavas de final da competição, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.

Em busca de seu tetracampeonato, o São Paulo faz campanha invicta até agora na Copinha de 2019, com quatro vitórias e um empate. Segunda colocada do Grupo 7, a equipe está embalada pelos triunfos sobre Rio Claro (3 a 0) e Ferroviária (2 a 0) no mata-mata do torneio.

Também invicto, o Mirassol terminou a primeira fase como líder do Grupo 5, com sete pontos. Depois goleou o Comercial-SP por 5 a 0 e despachou o Athletico-PR nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo normal.

O único desfalque do São Paulo será o volante e capitão Diego, expulso diante da Ferroviária. Fasson, Marcos Jr. e Cássio são as principais opções para substituí-lo. Em compensação, o zagueiro Morato volta ao time após cumprir suspensão.

Sediado em Araraquara desde o início do torneio, o Tricolor tentará se aproveitar de um eventual cansaço do Mirassol, que estava hospedado em Tupã, a 300km da cidade que abrigará a partida. “Não é perto onde eles estão, isso gera um desgaste maior. Tentaremos utilizar isso durante a partida”, avisou o técnico Orlando Ribeiro.

“Se chegaram às oitavas, é porque têm um bom time”, explicou o treinador, referindo-se ao Mirassol. “Vamos assistir aos vídeos dos outros jogos, ver o que eles fizeram nessa partida contra o Athletico-PR, vencendo nos pênaltis, e ver como nos portaremos em campo para esse jogo”, concluiu.

O vencedor deste duelo irá enfrentar o time que sair classificado do embate entre Cruzeiro e Rio Preto-SP, a ser disputado às 15 horas desta terça-feira, em Marília.