Em vídeo de bastidores, jogadores do São Paulo cantam: “Nunca fui rebaixado”

Em vídeo de bastidores divulgado pelo canal oficial do São Paulo no Youtube, os jogadores da equipe paulista puderam ser vistos entoando cantos da torcida no ônibus do clube, antes da vitória para cima do Botafogo, no Morumbi, por 3 a 2.

“Tenho Libertadores, não alugo estádio, sou hexa Brasileiro, nunca fui rebaixado. Sou Tricolor”, cantavam os atletas. Curiosamente, Petros, que já defendeu o rival Corinthians, era um dos mais empolgados, chegando a pular e cantar junto com Nenê.

Também no caminho para o estádio e o triunfo, os jogadores do São Paulo mostravam um clima descontraído, marcado por muito pagode e admiração pela festa da torcida do lado de fora.

As imagens mostram igualmente a delegação do Tricolor chegando ao Morumbi e os atletas se preparando nos vestiários, antes do duelo, com direito às visitas de Lucas Moura, Thiago Mendes, Alexandre Pato e o presidente do clube, Leco.

Já após a vitória, o vídeo exibe os jogadores do São Paulo no túnel do estádio, voltando aos vestiários. Sidão, Jucilei, Anderson Martins, Nenê e Petros foram entrevistados.

“Torcida tricolor sempre fazendo a parte dela. Agora estamos conseguindo dar um pouco de alegria ao nosso torcedor, que merece todo esse esforço, principalmente com o país na situação em que se encontra. Pessoal conseguiu sair de casa nesse frio, em uma quarta-feira a noite, para nos prestigiar”, afirmou o goleiro Sidão.

“Grupo tá de parabéns. Vamos continuar trabalhando firme para que a gente possa colher grandes frutos no final”, adicionou Anderson Martins.

Confira o vídeo completo: