Em treino tático, Dorival ajusta o time para duelo em Curitiba

Nesta sexta-feira, no Centro de Treinamento da Barra Funda, o técnico Dorival Júnior optou realizar um treino tático afim de ajustar a equipe do São Paulo para o duelo deste domingo, contra o Coritiba, na capital paranaense, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Além de apontar os pontos fortes do adversário, o comandante aproveitou para organizar todos os setores do time.

No início dos trabalhos desta manhã, o elenco esteve voltado à parte física, sob os cuidados dos preparadores Pedro Campos e Henrique Martins. Após o aquecimento, o plantel tricolor seguiu ao campo principal, onde tiveram um breve diálogo com a comissão técnica e iniciaram os exercícios táticos. Simulando jogadas e instruindo os atletas a todo tempo, Dorival ajustou o posicionamento de seus comandados, desde a defesa até os atacantes.

Separados em dois grupos, os jogadores ainda participaram de treinamentos para complementação da parte técnica. Enquanto uma parte trabalhou em campo reduzido, a outra voltou atenções para exercícios de finalização a gol e cobranças de falta.

O São Paulo ocupa a 15ª colocação, com 46 pontos ganhos. Sem chances de rebaixamento e com uma possibilidade remota de se classificar à Libertadores, o Tricolor luta para garantir ao menos uma vaga na Copa Sul-americana do ano que vem. Com 43 pontos, quatro a mais que a Ponte Preta, time que encabeça a zona do rebaixamento à Série B, o Coritiba luta para assegurar a permanência, o que pode acontecer em caso de vitória no Couto Pereira.